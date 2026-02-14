Samsunspor Thomas Reis'e Veda Etti

Samsunspor'dan Teknik Direktör Thomas Reis için paylaşılan veda mesajında, "Her zaman saygı ve sevgiyle hatırlanacaksın" denildi.

Samsunspor Kulübü sosyal medya hesabından yolların ayrıldığı Thomas Reis için veda mesajı paylaşıldı. Mesajda, "Liderliğin ve karakterinle 2024-2025 sezonu Süper Lig üçüncülüğümüzde belirleyici bir rol oynadın ve kulüp tarihinin en önemli sezonlarından birine yön veren önemli bir figür oldun. Kulübümüzün tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Konferans Ligi sürecinde de, tecrüben ve sorumluluk bilincinle bu yolculuğun şekillenmesinde büyük bir rol üstlendin. Kulübümüzde gösterdiğin duruş ve profesyonellikle her zaman saygı ve sevgiyle hatırlanacaksın. Teşekkürler, Reis" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN