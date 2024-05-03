Samsunspor-Trabzonspor maçı için satılan biletlerin büyük bir kısmı tükenmiş durumda - Son Dakika
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Samsunspor-Trabzonspor maçı için satılan biletlerin büyük bir kısmı tükenmiş durumda

Samsunspor-Trabzonspor maçı için satılan biletlerin büyük bir kısmı tükenmiş durumda

Samsunspor ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig maçı için satışa çıkan 30 bin 548 biletin büyük bir kısmı satıldı. Karşılaşma 12 yıl sonra Samsun'da oynanacak ve büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

03.05.2024 11:24
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12 yıl sonra Süper Lig'de kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak Samsunspor'da, karşılaşma için satışa çıkan 30 bin 548 biletin tamamına yakını satıldı.

Samsunspor ile Trabzonspor, Süper Lig'de 12 yıl sonra Samsun'da birbirlerine rakip olacak. 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Karadeniz Derbisi'ne iki ekibin taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Trabzonspor taraftarı kendilerine ayrılan bin 608 biletin tamamı günler öncesinden tüketirken, Samsunspor taraftarına ayrılan 30 bin 548 biletin de 29 bini satıldı. Kalan bin küsur biletin de maç saatine kadar tüketilmesi bekleniyor.

19 Mayıs Stadyumu'nda yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar ve Anıl Usta hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise İlker Yasin Avcı üstlenecek.

Polisten yoğunluk uyarısı

Öte yandan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü de sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, yoğunluk uyarısında bulundu. 'Sporseverlerin Dikkatine' başlıklı uyarıda, "4 Mayıs Cumartesi günü oynanacak Samsunspor-Trabzonspor müsabakasında stadyumda bulunan tüm kapı ve turnikeler açılacak olup, yoğunluk oluşmaması için taraftarlarımız aynı tribüne çıkan diğer kapıları da kullanabilir" ifadelerine yer verildi. Uyarıda ayrıca stadın seyirci giriş kapılarının krokisi de paylaşıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor-Trabzonspor maçı için satılan biletlerin büyük bir kısmı tükenmiş durumda - Son Dakika

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