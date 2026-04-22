Samsunspor-Trabzonspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak Samsunspor- Trabzonspor maçında hakem Atilla Karaoğlan görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını, Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlenecek.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, saat 18.45'de başlayacak.
