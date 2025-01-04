Samsunspor, Trabzonspor'u 2-1 Yendi

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- Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

SAMSUN - Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Samsunspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 yenerek puanını 33 yaptı ve zirve takibini sürdürdü. Trabzonspor ise 19 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Muhammed Cham'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Banza'nın kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1

54. dakikada Emre'nin soldan ortasında altıpasta topu önünde bulan Holse'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

65. dakikada kaleye 40 metre uzaklıktan sert ve düzgün vuran Batahov'un şutunda top az farkla direğin üstünden auta çıktı.

71. dakikada ani gelişen Samsunspor kontratağında Mouandilmadji'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Holse'nin şutu yandan auta çıktı.

75. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda kale sahasına seken topa gelişine vuran Holse meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 2-1

81. dakikada Nwakaeme kullandığı kornere iyi yükselen Banza'nın kafa vuruşunda top direğin sağından dışarı çıktı.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Lubo Satka, Soner Gönül, Ait Benasser, Celil Yüksel (Soner Aydoğdu dk. 90), Kingsley Schindler (Muja dk. 69), Carlo Holse, Emre Kılınç (Bola dk. 86), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Muhammet Özbaskıcı, Ercan Kara, Ali Tarkan, Haluk Tan, Enes Albak, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Serdar Saatçi, Arseni Batahov, Eren Elmalı (Poyraz Yıldırım dk. 90), David Lundstram, Ozan Tufan (Enis Destan dk. 77), Cihan Çanak (Umut Güneş dk. 73), Muhammed Cham (Arif Boşluk dık. 90), Anthony Nwakaeme, Simon Banza

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Taha Tepe, Barisic, Serkan Asan, Salih Malkoçoğlu, Ali Şahin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Holse (dk. 30 ve 75) (Samsunspor), Banza (dk. 49) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Emre (Samsunspor), Ozan (Trabzonspor)