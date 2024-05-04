Samsunspor, Trabzonspor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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Samsunspor, Trabzonspor'u 3-1 Mağlup Etti

Samsunspor, Trabzonspor\'u 3-1 Mağlup Etti

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Samsunspor'un gollerini Taylan, Marius ve Fernandez kaydederken, Trabzonspor'un tek golünü Bardhi attı.

04.05.2024 21:11
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

46. dakikada Alim'in arkaya kaçırdığı topa iyi hareketlenen Trezeguet'in şutunda kaleci Okan topu kornere çeldi.

63. dakikada Eren'in sol çaprazdan şutunda kaleci Okan topu son anda kornere çeldi.

74. dakikada Bardhi'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan topu iki hamlede kurtardı.

88. dakikada Holse'nin ceza sahsı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Yunus dk. 61), Alim Öztürk (Schindler dk. 61), Van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser (Tait dk. 82), Taylan Antalyalı, Carlo Holse, Emre Kılınç (Osman dk. 82), Baba Raman (Muja dk. 67), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Muhammed, Ercan

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Thomas Mendy, Rayyan Baniya, Joaquin Fernandez (Berat dk. 46), Eren Elmalı, Batista Mendy, Umut Güneş (Fountas dk. 70), Nicolas Pepe (Orsic dk. 81), Enis Bardhi, Mahmoud Trezeguet (Visca dk. 61), Paul Onuachu (Enis dk. 70)

Yedekler: Taha, Kerem, Denswil, Mehmet Can, Arif

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Taylan (dk. 14 pen.), Marius (dk. 28), Fernandez (dk. 36 k.k.) (Samsunspor), Bardhi (dk. 32)

Sarı kartlar: Bennasser, Alim, Taylan, Schindler, Osman (Samsunspor), Eren, Berat (Trabzonspor) - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Trabzonspor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika

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