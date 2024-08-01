Samsunspor, Trendyol Süper Ligi'nde orta sıralarda bitirmeyi hedefliyor - Son Dakika
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Samsunspor, Trendyol Süper Ligi'nde orta sıralarda bitirmeyi hedefliyor

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, bu sezon Trendyol Süper Ligi 'orta sıralarda' bitireceklerine inandığını söyledi. Yıldırım, ligin daha mücadeleci olacağını ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un akıllı transferleriyle ilk 4 takımın belli olduğunu belirtti. Yeni teknik direktörleriyle sezona girecek olan Samsunspor'un hedefi ise 8 ile 13'üncü sıra arasında yer almak.

01.08.2024 13:57
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Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, bu sezon Trendyol Süper Ligi "orta sıralarda" bitireceklerine inandığını söyledi.

Yıldırım, TFF ile beIN Medya Grup arasında gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig medya yayın hakları imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sezon Süper Lig'in daha mücadeleci olacağını beklediğini belirten Yüksel Yıldırım, "Bu sezon hem Beşiktaş'ın hem de Trabzonspor'un akıllı transferleriyle ligin ilk 4 takımı belli. Yukarısı lig başlamadan şekillenmiş gibi gözüküyor. Futbol kağıt üzerinde değil, sahada oynanıyor. Geçen sene beklenmedik takımlar küme düştü. Bu sene de inşallah daha iyi, adil ve hakemlerin konuşulmadığı bir lig olur. Sadece futbol konuşmak istiyoruz. Futbolun paydaşları olarak 2024-2025 sezonunda elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Sezonda yeni teknik direktörle mücadele edeceklerini aktaran Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gisdol ile maalesef anlaşamadık. Çok istedik kalmasını ama geçmişte 3 Alman takımıyla ligde kalıp ertesi sene küme düşmesi nedeniyle kendisine verdiği bir söz varmış. Bunu kendisinden sezon sonu öğrendik. Çok dürüst ve çalışkandı. Hala boşta. Alman ekolüyle devam etmek istedik. Thomas Reis hocamızla anlaştık. Samsunspor şu an FIFA'da dosyası ve borcu olmayan tek kulüp. Bunun için inanılmaz savaşlar verdim. Biz takıma güveniyoruz. İnanılmaz bir performans göstereceğini görüyorum. İlk maçı evimizde Beşiktaş ile oynayacağız. Bu sezonu orta sıralarda bitireceğimize inanıyoruz. Hedefimiz 8 ile13'üncü sıra arasında bitirmek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Samsunspor, Trendyol Süper Ligi'nde orta sıralarda bitirmeyi hedefliyor - Son Dakika

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