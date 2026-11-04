Samsunspor'u ziyaret eden gaziler Emre Kılınç'a hediye takdim etti - Son Dakika
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Samsunspor'u ziyaret eden gaziler Emre Kılınç'a hediye takdim etti

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Samsunspor\'u ziyaret eden gaziler Emre Kılınç\'a hediye takdim etti
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Samsunspor, antrenman öncesinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi üyelerini Nuri Asan Tesisleri'nde ağırladı. Ziyarete Samsun Valisi Orhan Tavlı ve il müdürleri de katılırken gaziler, takım kaptanı Emre Kılınç'a hediye verdi ve takıma başarı dileklerini iletti.

TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi üyeleri, Samsunspor'u Nuri Asan Tesisleri'nde ziyaret etti. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve il müdürlerinin de katıldığı ziyarette gaziler, kırmızı-beyazlı takımın kaptanı Emre Kılınç'a hediye takdim etti.

Samsunspor'un antrenmanı öncesinde gerçekleştirilen ziyarete Vali Orhan Tavlı'nın yanı sıra çeşitli kamu kurumlarının il müdürleri ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi üyeleri katıldı. Nuri Asan Tesisleri'nde futbolcular ve teknik heyetle bir araya gelen gaziler, takıma başarı dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında gaziler, Samsunspor takım kaptanı Emre Kılınç'a hediye verdi. Gaziler, futbolcularla bir süre sohbet ettikten sonra Emre Kılınç ve takımla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaret, antrenman öncesinde çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Samsunspor'u ziyaret eden gaziler Emre Kılınç'a hediye takdim etti - Son Dakika
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