Samsunspor'un Deplasman Biletleri Satışta

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk karşılaşmasında deplasmanda Panathinaikos ile karşılayacak Samsunspor'un deplasman tribün biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 21 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Panathinaikos ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk karşılaşması için bilet satış sürecinin yarın başlayacağı bildirildi.

Deplasman tribünü bilet fiyatının 720 lira olduğu kaydedildi.