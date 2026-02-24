Samsunspor'un Maçının Hakemi Belli Oldu

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Samsunspor-Shkendija müsabakasında İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre Sozza'nın yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Davide Imperiale ve Alessio Berti yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Kevin Bonacina olacak.