Samsunspor'un Mağlubiyet Üzerine Açıklama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor'un Mağlubiyet Üzerine Açıklama

09.04.2026 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hahn, Rizespor maçının ardından performanslarından dolayı özür diledi ve eleştirilerde bulundu.

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Oynamak istediğimiz şekil kesinlikle bu değildi. Birçok oyuncumuz aslında bugün iyi değildi" dedi.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Yardımcı Antrenörü Sebastian Hahn, karşılaşmanın kendileri için zor geçtiğini belirterek, "Taraftarımız yaklaşık 6 saatlik bir yolculuk yapıp bizi buraya desteklemeye geldiler. Böyle bir performans sergilediğimiz için ve böyle bir sonuç aldığımız için onlardan özür dilemek istiyorum. İstemiş olduğumuz, beklediğimiz performans bu değildi. Hoca gurubum ve oyuncularım adına onlardan özür dileyerek başlamak istiyorum. Oynamak istediğimiz şekil kesinlikle bu değildi. Birçok oyuncumuz aslında bugün iyi değildi. Birinci toplarda geç kaldık, ikinci topları zaten kazanamadık. İkinci mücadeleleri de kaybettik. Planımız bunların hepsini daha iyi bir şekilde yapmak, daha iyi bir şekilde gerçekleştirmekti. Ne yazık ki gerçek oyun planımızı sahaya yansıtamadık. Tam oyuna döndük derken bence net bir faul vardı orada ve faul verilmediği için birinci golü yedik. İkinci golde ofsayta bakılabilir. Genel anlamda maç bizim adımıza zor geçti diyebilirim" ifadelerini kullandı. - RİZE

Kaynak: İHA

Samsunspor, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 01:03:13. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.