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Samsunspor, Unutmadı

Samsunspor, Unutmadı

Samsunspor, 1989'daki trafik kazasında hayatını kaybedenleri anmak için özel tişörtler giydi.

18.01.2025 19:30
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Samsunspor, Beşiktaş maçında 20 Ocak 1989 tarihinde trafik kazanasında hayatını kaybeden kafiledeki teknik direktör ve futbolcuları unutmadı ve onların fotoğraflarının yer aldığı tişörtle ısınmaya çıkarken, maçta da siyah forma giydi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar da vefat edenler için koreografi gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Samsunspor deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Samsunspor, 20 Ocak 1989 tarihinde trafik kazanasında hayatını kaybeden kafiledeki teknik direktör ve futbolcularını unutmadı. Kırmızı-beyazlılar, ısınmaya teknik direktör ve futbolcuların resimlerinin yer aldığı tişörtlerle çıkarken, maçta da siyah forma giydi. Samsunspor taraftarı da mücadelede öncesi vefat eden heyetle ilgili tribünde koreografi gerçekleştirdi.

Müsabaka öncesinde 35 yıl önce trafik kazanasında yaşamını yitiren kafile için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde kamyonla çarpışması sonucu Teknik Direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar da felç kalmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Samsunspor, Beşiktaş, trafik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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