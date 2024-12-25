Samsunspor ve Emniyetten İşbirliği

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SAMSUN (İHA) – Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında Trabzon spor'u ağırlayacak Samsunspor'da müsabaka öncesinde bir araya gelen spor polisi ve taraftarlar fikir alışverişinde bulundular.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Samsunspor Taraftar Gruplarını ziyaret etti. Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Amiri Yasin Yılmaz ile Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarının gerçekleştirdiği ziyarette Samsunspor'un tüm taraftar gruplarının başkanları ve tribün liderleri hazır bulundu. Ziyarette, Samsunspor'un 5 Ocak 2025 Pazar Günü kendi sahasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçı öncesi fikir paylaşımlarında bulunuldu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Samsunspor Taraftar Grupları temsilcileri, "Samsunspor Taraftar Gruplarını ziyaret eden Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü Amiri Yasin Yılmaz ile aynı müdürlükte görevli polis memurlarına teşekkür ediyoruz. Samsunsporumuzun 5 Ocak'ta gerçekleştireceği Trabzonspor maçı öncesi bilgi paylaşımında ve fikir alışverişinde bulunduk. Stadyumun içinde ve dışında herhangi bir taşkınlığın yaşanmaması, küfür ve hakaret içeren tezahüratların olmaması konusunda hassasiyetimizi dile getirdik" ifadelerini kullandılar. - SAMSUN