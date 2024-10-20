Samsunspor ve Fenerbahçe Berabere Kaldı

Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Muhammed Ali Metoğlu, Furkan Ürün, Serkan Olguncan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 69 Laura), Van Drongelen, Satka, Bola (Dk. 84 Soner Gönül), Benasser, Ntcham, Holse (Dk. 84 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 44 Schindler), Emre Kılınç (Dk. 69 Dimata), Moundilmadji
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao (Dk. 58 Çağlar Söyüncü), Djiku, Oosterwolde (Dk. 76 Samet Akaydın), Kostic (Dk. 58 İrfan Can Kahveci), Fred (Dk.58 Maximin), Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko (Dk. 81 En-Nesyri)
Goller: Dk. 24 Tadic, Dk. 62 Maximin (Fenerbahçe), Dk. 49 Holse, Dk. 88 Soner Aydoğdu (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Satka, Dk. 14 Ntcham, Dk. 55 Emre Kılınç, Dk. 57 Bola, Dk. 76 Benasser, Dk. 90+5 Moundilmadji (Samsunspor), Dk. 9 Kostic, Dk. 40 Fred, Dk. 52 Becao, Dk. 89 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+5 Djiku (Fenerbahçe),
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Samsunspor-Fenerbahçe maçı, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
49. dakikada Samsunsspor 1-1 eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan pasında ceza saha içinde topla buluşan Holse, meşin yuvarlağı kaleci Livakovic'in yanından ağlara gönderdi. 1-1.
62. dakikada Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Sarı-lacivertli takımın sağ taraftan atağında Tadic'in pasında topla buluşan Maximin, 2 futbolcudan sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine girer girmez yerden sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un tuttuğu köşeden filelerle buluştu.
65. dakikada Tadic'in pasında ceza saha çizgisi üzerinden Szymanski'nin yerden sert şutunda top az farkla direğin yanından auta gitti.
83. dakikada Moundilmadji'nin pasında topla buluşan Ntcham'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
85. dakikada Samsunspor defansının uzaklaştıramadığı top ceza sahası içindeki En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
88. dakikada kırmızı-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Laura'nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Soner Aydoğdu, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2.
Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Samsunspor ve Fenerbahçe Berabere Kaldı - Son Dakika
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