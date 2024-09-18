Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Candaş Elbil, Emir Eray Eyisoy
Samsunspor: Okan Kocuk, Bola, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Celil Yüksel, Bennasser, Emre Kılınç, Ntcham, Holse, Moundilmadji
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Crespo, Berkay Özcan, Davidson, Piatek
Sarı kartlar: Dk. 34 Zeki Yavru (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen Samsunspor-RAMS Başakşehir maçının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.
20. dakikada Onur Ergün'ün savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.
33. dakikada ev sahibi takımın atağında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede topu kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Samsunspor ve RAMS Başakşehir ilk yarıda golsüz berabere - Son Dakika
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