 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsunspor ve Türk Kızılayı, kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsunspor ve Türk Kızılayı, kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına kan bağışı kampanyası düzenledi

Samsunspor ile Türk Kızılayı, 20 Ocak 1989'da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybedenlerin anısına kan bağışı kampanyası düzenledi. Kampanya kapsamında kan veren taraftarlara Samsunspor forması, Süper Lig bileti, atkı ve indirim çeki hediye edildi. Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, Samsunspor taraftarının Kızılay'a destek olacağını belirtti ve her yıl bu projeyi çeşitli hediye ve organizasyonlarla desteklediklerini söyledi.

Samsunspor ve Türk Kızılayı, kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına kan bağışı kampanyası düzenledi
20.01.2024 - 14:23,  Güncelleme: 14:25
Abone Ol

SAMSUNSPOR ile Türk Kızılay, kafileyi taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına kan bağışı kampanyası düzenledi. Kan bağışı bulunan taraftarlara da forma, Süper Lig bileti, atkı ve indirim çeki hediye edildi.

Kazanın 35. yıl dönümünde Samsunspor ile Türk Kızılay işbirliğinde 'Bu Kan Seni Unutur mu?' kampanyası düzenlendi. Kampanya boyunca kan veren taraftarlara Samsunspor forması, Süper Lig'deki Antalyaspor maça bilet, atkı ve indirim çeki hediye edildi. Taraftarlar kan bağışı kampanyasına katılmak için Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı yaptı. Kızılay Kan Bağış İstasyonundaki programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus ve taraftarlar katıldı.

Programda konuşan Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölgeg Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, her yıl bu kampanyayı düzenlediklerini belirtti. Yıldırım, "20 Ocak Samsun ve Samsunspor için çok anlamlı bir tarih. 35 yıldır devam eden bir acı var. Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Kampanya kapsamında kan verenlere Samsunspor forması, atkısı, maç bileti ve indirim kuponu hediye ediyoruz" dedi.

Samsunspor taraftarının Kızılay'a destek olacağını belirten Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, "Kanın nerede ve ne zaman ihtiyaç olacağı belli olmuyor. Samsunspor taraftarı da böyle anlamlı bir günde bundan sonra da Kızılay'a destek olacağını biliyoruz. Her yıl bu projeyi çeşitli hediye ve organizasyonlarla destekliyoruz. Kan ihtiyacının kutsal olduğunu bildiğimiz için bu işbirliğini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Samsunspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor ve Türk Kızılayı, kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika


11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı

Son Dakika
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları paylaştı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:58:25. #1.12#
SON DAKİKA: Samsunspor ve Türk Kızılayı, kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına kan bağışı kampanyası düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement