Samsunspor Voleybol Akademi\'den Vezirköprü\'de sosyal sorumluluk projesi

Samsunspor Voleybol Akademi tarafından hayata geçirilen "Kardeşim Üşümesin" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Vezirköprü'deki Arıca İlköğretim Okulu ziyaret edildi.

Proje çerçevesinde okula gelen akademi sporcuları, öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli giyecek yardımlarında bulundu. Öğrencilere ulaştırılan yardımların yanı sıra sporcular, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Ziyaretin ardından okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte sporcular ve öğrenciler birlikte oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan programda çocukların mutluluğu dikkat çekti.

Etkinliğe Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar ile Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Fazlıhan Carus da katıldı. - SAMSUN