Samsunspor Voleybol Akademi'den Vezirköprü'de sosyal sorumluluk projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor Voleybol Akademi'den Vezirköprü'de sosyal sorumluluk projesi

24.04.2026 23:39  Güncelleme: 23:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Voleybol Akademi tarafından hayata geçirilen "Kardeşim Üşümesin" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Vezirköprü'deki Arıca İlköğretim Okulu ziyaret edildi.

Proje çerçevesinde okula gelen akademi sporcuları, öğrencilerle bir araya gelerek çeşitli giyecek yardımlarında bulundu. Öğrencilere ulaştırılan yardımların yanı sıra sporcular, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Ziyaretin ardından okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte sporcular ve öğrenciler birlikte oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan programda çocukların mutluluğu dikkat çekti.

Etkinliğe Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Uyar ile Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Fazlıhan Carus da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 23:43:28. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.