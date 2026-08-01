Samsunspor Westerlo'yu Yendi
Samsunspor, hazırlık maçında Westerlo'yu 2-1 mağlup etti. Maç Hollanda'da oynandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, hazırlık maçında Belçika temsilcisi Westerlo'yu 2-1 yendi.
Yeni sezon öncesi çalışmalarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor, Belçika'nın Westerlo kentindeki Het Kuipje Stadı'nda oynanan hazırlık maçında Westerlo ile karşılaştı.
Westerlo, 23. dakikada Bassette'nin kaydettiği golle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
Samsunspor, 65. dakikada Sousa ile skora dengeyi getirirken 68. dakikada Mendes'in fileleri havalandırmasıyla öne geçti: 1-2.
Maç, Samsunspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Samsunspor Westerlo'yu Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?