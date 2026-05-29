Samsunspor Yeni Transferler İçin Hazırlanıyor

29.05.2026 18:41
Samsunspor Başkan Vekili Bilen, 6-7 yeni oyuncu transferi hedeflediklerini açıkladı.

SAMSUNSPOR Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, "Önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsunspor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz" dedi.

Samsunspor, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde Nuri Asan Tesisleri'nde bayramlaşma programı düzenledi. Bayramlaşmaya MHP İl Başkanı Burhan Mucur, yönetim kurulu üyeleri, Samsunspor personelleri ve çok sayıda taraftar katıldı. Bayramlaşma sonrası konuşma yapan Samsunspor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, "Şu anda henüz geçen sezonun yorgunluğunu üzerimizden atmış değiliz. İnşallah bayramdan sonra hocamızın verdiği rapor doğrultusunda, başkanımızın liderliğinde, transfer komitemiz, futbol direktörümüz, teknik direktörümüz ve dış işler direktörümüzle beraber çalışmalarını yoğun bir biçimde sürdürecekler. Giden oyuncularımızın yerine yapılacak takviyeler ve kadromuzu güçlendirmek adına, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Mevcut kadromuzu muhtemelen büyük bir aksilik olmazsa muhafaza etmek istiyoruz" dedi.

Başkanın istemediği herhangi bir oyuncularını satmayacaklarını ifade eden Bilen, "Ama unutulmamalıdır ki Samsunspor'da hemen her dönem bizim oyuncularımıza da dışarıdan talipliler olacaktır. Değerini bulan oyuncu mutlaka satılır. Onun yerine yeni oyuncu da alınabilir. Ama şu bilinmelidir ki kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsunspor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

