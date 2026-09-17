Samsunsporlu Elliot Watt, Erzurumspor FK maçında taraftara 3 puan sözü verdi - Son Dakika
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Samsunsporlu Elliot Watt, Erzurumspor FK maçında taraftara 3 puan sözü verdi

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Samsunsporlu Elliot Watt, Erzurumspor FK maçında taraftara 3 puan sözü verdi
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Samsunspor'un İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt, Erzurumspor FK maçını kazanarak taraftarlara 3 puan hediye etmek istediklerini söyledi. Watt, Türkçe öğrenmeye başladığını ve İskoçya Milli Takımı formasını giymeyi hedeflediğini belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un İskoç orta saha oyuncusu Elliot Watt, Erzurumspor FK maçını kazanarak taraftarlara 3 puan hediye etmek istediklerini söyledi.

Elliot Watt, bugün yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk kültürüne alışmaya çalıştığını ve Türkçe öğrenmeye başladığını ifade eden Elliot Watt, "Ben buraya geldiğim günden bu yana olabildiğince en iyi şekilde entegre olmaya çalışıyorum. Türk kültürüne entegre olurken de aynı zamanda Türkçe öğrenmeye özen gösteriyorum. Üçüncü çocuğumuz olacak ve eşimi de olabildiğince bu anlamda Türkçe öğrenmeye teşvik ediyorum. Çocuklarıma da Türkçe öğretmeye çalışıyorum. Samsun'daki insanlarla ve kulüpteki çalışanlarla iletişimi sağlayabilmek adına olabildiğince entegrasyonu olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlamak adına Türkçeyi öğrenmeye çalışıyorum. En büyük oğlum Rubin de hızlı bir şekilde Türkçe öğreniyor" dedi.

"Yeni bir kadroyuz, inişler, çıkışlar olabilir"

Kadronun yeni yapılandığını ve performanslarda dalgalanmalar olabileceğine dikkat çeken Elliot Watt, "Oynamış olduğumuz son Çorum FK maçıyla alakalı böyle bir performans gösterdikten sonra açıkçası bizim için çok zor bir andı. Çünkü çok iyi bir performans gösteremedik ve bu göstermiş olduğumuz performans sebebiyle taraftarlarımızdan da özür dilemek istiyorum. Benim için şahsen en önemli olan şey her zaman bir sonraki karşılaşmadır. Tabii kadromuz yeni bir yapılanma sonrasında ortaya çıkan bir kadro. Genç birçok takım arkadaşımız var ve kariyerimde de tecrübe edindiğim kadarıyla şunu söyleyebilirim. Bu tür durumlarda inişler çıkışlar her zaman olabiliyor. Genç arkadaşlarımıza olabildiğince destek olmamız ve onları mutlaka rahat hissettirmemiz gerekiyor. Onların gelişimlerine de katkı sunmamız ve onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi her zaman en önemli maç bir sonraki oynayacağınız karşılaşmadır" diye konuştu.

"Gelecekte çok daha fazla puanlar toplayacağız"

Takım birlikteliğinin sağlanması ve bireysel çalışmanın artması ile daha fazla puan toplayabileceklerinin altını çizen Watt, "Çok uzaklara bakmanın bir anlamı yok. Geçmişe bakmak da açıkçası doğru değil bence bu anlamda. En önemlisi bir sonraki karşılaşma ve biz bu karşılaşmada da bir sonraki karşılaşmada da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok uzaklara veya biraz daha geçmişe bakmanın bence doğru olduğunu düşünmüyorum. Takım performansından çok herkesin bireysel anlamda kendisine odaklanması ve kendisini geliştirmesi gerektiğine inanıyorum. Genç arkadaşlarımız var ve onlarla çok iyi bir iletişim kurmamız gerekiyor. Onların gelişimine de katkı sunmamız gerekiyor ve hep birlikte takımda da çok iyi birlik, beraberlik göstermemiz gerekiyor. Bunları gerçekleştirebilirsek ve bunun yanında da aynı zamanda çok fazla çalışabilirsek eminim gelecekte çok daha fazla puanlar toplayacağız" şekliden konuştu.

"İskoçya Milli Takımı formasını giymeyi çok isterim"

En büyük hedeflerinden birinin ülkesinin milli takımının formasını giymek olduğunu belirten Watt, "Elbette her futbolcunun bireysel anlamda hedefleri olduğu gibi benim de hedeflerim, benim de hayallerim var. İskoçya Milli Takımı'nı umarım bir gün temsil etme fırsatını bulurum. Ama çok fazla ileriye gitmenin de ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Olabildiğince geleceğe odaklanmak yerine bu anda kalmak çok çok önemli. Bu an da antrenmanlar anlamında olabilir, maçlar anlamında olabilir. Bu anda kalmak bence çok çok doğru olan bir şey" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımıza hak ettiği 3 puanı hediye etmek istiyoruz"

Erzurumspor FK karşılaşmasını kazanarak taraftarlara 3 puan hediye etmek istediklerini de vurgulayan Watt ayrıca şunları söyledi:

"Elbette ki elimizden geldiğince en iyisini yapmaya çalışacağız. Ne olursa olsun hem antrenmanlarda hem maçlarda çok fazla çalışmamız gerekiyor. Bunu başarabilirsek yapmış olduğumuz işten de keyif alırız. Eğer keyif alırsak da aynı zamanda kendimize geliştirme fırsatına sahip oluruz. Açıkçası bana soracak olursanız dört gözle 10-15 dakika sonra başlayacak olan antrenmanı bekliyorum. Herkesin de bu şekilde olması gerektiğini düşünüyorum. Cezamın bitmesiyle birlikte oynayacak olmamdan ötürü çok heyecanlı olduğumu söylemem gerekiyor. Takımımla daha önce yapmış olduğum karşılaşmalar oldu. Her oynamış olduğum dakikadan açıkçası keyif aldım. Sonrasında da cezam onaylanınca da takımımı iki maç da olsa yalnız bırakmak zorunda kaldım. Takımı açıkçası dışarıdan izleyip onlara yardım edememek benim için en zor andı diyebilirim. Şimdi en iyi şekilde bir sonraki antrenmana ve bir sonraki karşılaşmaya odaklanma zamanı ve umarım bu antrenmanlardan sonra iyi bir performans gösterir ve taraftarımızın hak ettiği o üç puanı hediye etme fırsatımız olur."

Watt, konuşmasını ise Türkçe olarak, "Ben Samsunspor'da futbolcuyum ve ben Samsunspor'da mutluyum" sözleriyle noktaladı.

Kaynak: İHA
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