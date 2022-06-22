Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

22.06.2022 11:42
Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Samsunspor'da orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ve hücum oyuncusu Polat Yaldır, kaleci Nurullah Aslan, stoper Yunus Emre Çift, sol bek Soner Gönül ve yeni transfer Gaetan Laura VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada kontrolde eko-efor testine tabi tutulan futbolculara çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, ortopedi ve dahiliye taramaları yapıldığı bildirildi.

Samsun'a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden futbolcular, kendilerine gösterdikleri ilgiden ötürü hastane personeline ve hekimlere teşekkürlerini iletti. - SAMSUN

YORUMLAR
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Bucasporlu Alper'e Samsunspor kancası Bucasporlu Alper'e Samsunspor kancası Fiyat etiketi denetiminde 165 işletmeye para cezası Fiyat etiketi denetiminde 165 işletmeye para cezası
Kaynak: İHA

Hasan Kılıç, Samsunspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsunsporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti - Son Dakika
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