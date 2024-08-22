Samuel Moutoussamy Sivasspor'a transfer oldu - Son Dakika
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Samuel Moutoussamy Sivasspor'a transfer oldu

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Sivasspor, Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy'i kadrosuna kattığını duyurdu. Moutoussamy, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

22.08.2024 14:58
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- Samuel Moutoussamy resmen Sivasspor'da

SİVAS - Sivasspor, Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ile anlaşmaya vardı. Sivas'a gelen Moutoussamy, Başkan Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

12 Ağustos 1996'da Paris'te dünyaya gelen Samuel Moutoussamy, futbola ACBB altyapında başladı. Ardından Montrouge FC, Lyon ve Fortuna Sittard forması giyen sporcu geçtiğimiz sezon ise Nantes'ta görev yapmıştı. Kariyerinde 215 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 7 gol atarken 7 kez de asist yaptı. Moutoussamy, 37 kez ülkesinin milli takım formasını giydi.

Samuel Moutoussamy Sivasspor\'a transfer oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Samuel Moutoussamy Sivasspor'a transfer oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samuel Moutoussamy Sivasspor'a transfer oldu - Son Dakika
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