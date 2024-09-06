San Marino Tarihi Galibiyet Aldı

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San Marino, UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup ilk maçında evinde mücadele ettiği Lihtenştayn'ı 1-0 mağlup etti. San Marino, 20 yıl sonra kazanırken aynı zaman ilk kez bir resmi müsabakandan galip ayrıldı.

UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. Grup ilk maçında San Marino sahasında Lihtenştayn ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 53. dakikasında 19 yaşındaki Nicko Sensoli attığı golle ev sahibi ekibini 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca San Marino mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. Tarihi bir sonuç elde eden San Marino, 20 yıl sonra bir müsabakadan galip ayrılırken aynı zamanda ilk resmi maç galibiyetini elde etti.

San Marino, 28 Nisan 2004 tarihinde oynanan hazırlık karşılaşmasında yine Lihtenştayn'ı 1-0 yenmişti. - İSTANBUL