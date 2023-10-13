Rakibi sahadan sildiler! U-21 Milli Takımı ilk galibiyetini aldı

UEFA U-21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. maçında U-21 Milli Takımımız Ümraniye Stadyumu'nda konuk ettiği San Marino'yu 5-0 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini almayı başardı.

ENİS DESTAN VE ERENCAN'DAN GOL ŞOV

U-21 Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 5. ve 37. dakikalarda Enis Destan, 81, 83 ve 87. dakikalarda ise Erencan Yardımcı attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

U-21 Milli Takımımız 3 puana hanesine yazdırırken, San Marino ise puansız kaldı. U-21 Milli Takımımız bir sonraki maçında Letonya deplasmanına konuk olacak, San Marino ise sahasında İtalya'yı ağırlayacak.