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Rakibi sahadan sildiler! U-21 Milli Takımı ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

Rakibi sahadan sildiler! U-21 Milli Takımı ilk galibiyetini aldı

Son Güncelleme: 13.10.2023 22:41

Türkiye U-21 Milli Takımı, UEFA U-21 Şampiyonası Elemeleri'nde konuk ettiği San Marino'yu 5-0'lık net skorla mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

UEFA U-21 Şampiyonası Elemeleri A Grubu 3. maçında U-21 Milli Takımımız Ümraniye Stadyumu'nda konuk ettiği San Marino'yu 5-0 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini almayı başardı.

ENİS DESTAN VE ERENCAN'DAN GOL ŞOV

U-21 Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 5. ve 37. dakikalarda Enis Destan, 81, 83 ve 87. dakikalarda ise Erencan Yardımcı attı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

U-21 Milli Takımımız 3 puana hanesine yazdırırken, San Marino ise puansız kaldı. U-21 Milli Takımımız bir sonraki maçında Letonya deplasmanına konuk olacak, San Marino ise sahasında İtalya'yı ağırlayacak.

San Marino'yu farka boğduk! U-21 Milli Takımı ilk galibiyetini aldı
San Marino'yu farka boğduk! U-21 Milli Takımı ilk galibiyetini aldı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

San Marino, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rakibi sahadan sildiler! U-21 Milli Takımı ilk galibiyetini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rakibi sahadan sildiler! U-21 Milli Takımı ilk galibiyetini aldı - Son Dakika
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