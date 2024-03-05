Sanayi Esnafspor, Alsancakspor\'u 4-3 mağlup etti

Kayseri U-15 Futbol Ligi'nde İlk Hafta Tamamlandı

Kayseri U-15 Futbol Ligi'nde ilk hafta tamamlandı. Ligin ilk haftasında 4 ayrı grupta oynanan 16 karşılaşmada 65 gol atıldı. Bu sezon gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off mücadelesi vereceği Kayseri U-15 Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı. Haftanın en farklı skorunu rakibi Başakpınarspor'u 11-0 mağlup eden Doğa Gençlikspor elde etti. İlk hafta maçları sonunda A Grubu'nda Doğa Gençlikspor, B Grubu'nda Güneşspor, C Grubu'nda Kayseri Atletikspor ve D Grubu'nda ise Alsancakspor takımları liderlik koltuğuna oturdu. Golsüz maçın oynanmadığı U-15 Ligi'nde ikinci hafta maçları bu hafta sonu oynanacak.