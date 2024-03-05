Sanayi Esnafspor, Alsancakspor\'u 4-3 mağlup etti

Kayseri 2. Amatör Küme B Grubunda ligin 2.haftasında Sanayi Esnafspor rakibi Alsancakspor'u 4-3 mağlup etti
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Tolga Selvi, Muharrem Karaca, Belinay Maraş
Sanayi Esnafspor: Battal Çoban, Emre Taşkın, Kerim Kudak, Seyhan Gül, Seyfi Atıcı, Tuğrul Çetin, Oktay Sevim, (Burak Kılıç dk.19), (Mehmet Kandemir dk.79), Furkan Karaağaç, (Muhammed dk.68), Zişan Tayyip Sağlamer, Serdar Durmuş, Şükrü Yapgu
Alsancakspor: Ali Çiftçi, Türker Yılmaz, Onur Kişi, (Serhat Mert dk.46), Oğuzhan Ceylan, Emre Öksüz, (Polat Soytürk dk.73), Bayram Çadır, Sezgin Lama, Erkan Kızıltan, Onur Dökmeci, Cafer Eroğlu, Ömer Kaya, (Mustafa Boztoprak dk.46)
Goller: Zişan Tayyip Sağlamer (dk.39-43-48 penaltı ve 59) (Sanayi Esnafspor), Onur Dökmeci (dk.24), Cafer Eroğlu (dk.45 penaltı), Sezgin Lama (dk.89) (Alsancakspor) - KAYSERİ
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Kayseri U-15 Futbol Ligi'nde ilk hafta tamamlandı. Ligin ilk haftasında 4 ayrı grupta oynanan 16 karşılaşmada 65 gol atıldı. Bu sezon gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off mücadelesi vereceği Kayseri U-15 Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı. Haftanın en farklı skorunu rakibi Başakpınarspor'u 11-0 mağlup eden Doğa Gençlikspor elde etti. İlk hafta maçları sonunda A Grubu'nda Doğa Gençlikspor, B Grubu'nda Güneşspor, C Grubu'nda Kayseri Atletikspor ve D Grubu'nda ise Alsancakspor takımları liderlik koltuğuna oturdu. Golsüz maçın oynanmadığı U-15 Ligi'nde ikinci hafta maçları bu hafta sonu oynanacak.
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