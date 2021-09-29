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Sandıkçı: "250 lisanslı sporcumuz var" - Son Dakika

Sandıkçı: "250 lisanslı sporcumuz var"

29.09.2021 17:14
Sandıkçı:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla Canik'teki spor tesislerinde eğitim gören genç sporcuları ziyaret etti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla Canik'teki spor tesislerinde eğitim gören genç sporcuları ziyaret etti.

23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Spor Haftası" dolayısıyla ilçedeki spor tesislerinde antrenman yapan genç sporcularla bir araya gelen Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, belediye olarak gençleri spora teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Gençlerin antrenmanlarını yakından izleme fırsatı bulan Başkan İbrahim Sandıkçı, kendisinin de gençlik yıllarında güreş ve voleybol sporuyla ilgilendiğini dile getirdi.

Canik'e 500 kişilik yeni spor salonu

Canik'te genç nüfusun yoğunlukta olduğuna vurgu yapan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak için ilçeye yeni spor kompleksleri kazandırdıklarını belirtti. "Gençlerin daha konforlu bir ortamda spor yapmaları için belediye olarak her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz" diyen Başkan Sandıkçı, 2023 yaz ayına kadar Canik ilçesinde 500 kişilik büyük bir spor salonu inşa edileceğinin müjdesini verdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik'teki mevcut spor salonunun iki katı büyüklüğünde olacak bu spor salonu ile gençlerin daha konforlu ortamlarda spor yapma imkanına kavuşacağını söyledi.

Sporcu fabrikası Canik

Takım ve bireysel sporlar bazında pek çok başarı serüveni bulunan Canik Belediyesi'nin Türkiye'deki ilçeler arasındaki başarı sıralamasında birinci sırada yer aldığını belirten Başkan Sandıkçı, spor hayatını sürdürmeyi hedefleyen gençlere Canik Belediyesi tarafından lisanslı sporcu olma imkanı sunduklarını beyan etti. Gençlerin spora yönelmesi ve ilçede spor bilincinin yerleşmesi amacıyla Canik Belediyespor Kulübü olarak pek çok branşta spor eğitimi verildiğini dile getiren Başkan Sandıkçı şöyle konuştu: "Yaz döneminde 7-14 yaş grubuna yönelik düzenlenen ücretsiz spor kurslarıyla çocuklara pek çok branşta spor yapma imkanı sağladık. Spora devam etmek isteyen gençlerimiz basketbol, futbol, güreş, judo, boks, tekvando, muay thai, kick boks, wushu dalında eğitim alabilmektedir. Şu an milli sporcularımızla birlikte belediyemizin spor kulübüne bağlı 250 civarında lisanslı sporcumuz var. Toplamda da yaklaşık 300 kadar gencimiz tesislerimizde spor eğitimine devam ediyor."

"Spor, okul hayatında da başarı getirir"

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin spora devam etmeleri gerektiğini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Sporu bırakmayın. Sporda düzen ve süreklilik çok önemlidir. Hocalarınızın kıymetini bilin ve başarılı olmaktan asla vaz geçmeyin. Spor yapmak sizi okul hayatında da başarıya ulaştıracaktır" diye konuştu.

Gençlerin başarılarıyla gurur duyduklarını dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı; Türkiye, Avrupa ve Olimpiyat Şampiyonası'nda şampiyonluk ve derece kazanan Canik Belediyespor Kulübü sporcularının 2019 Haziran ayı itibariyle toplam müsabakalarda 30'a yakın madalya kazandığını ifade etti. - SAMSUN

Sandıkçı: 250 lisanslı sporcumuz var
Sandıkçı: 250 lisanslı sporcumuz var
Sandıkçı: 250 lisanslı sporcumuz var
Sandıkçı: 250 lisanslı sporcumuz var

İbrahim Sandıkçı, voleybol, Eylül, Canik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sandıkçı: '250 lisanslı sporcumuz var' - Son Dakika Spor


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