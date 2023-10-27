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Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Djiku'dan Ludogorets maçında baş döndüren pas istatistiği - Son Dakika

Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Djiku'dan Ludogorets maçında baş döndüren pas istatistiği

Son Güncelleme: 27.10.2023 14:04

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Ludogorets maçında stoper Alexander Djiku performansıyla fark yarattı. Ganalı stoperin 98 pas denemesinin 94'ünde isabet sağlaması en dikkat çeken verisi oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin yıldız stoperi Alexander Djiku, performansıyla fark yarattı.

HAVA TOPLARININ HEPSİNİ KAZANDI

Ganalı savunmacı, Ludogorets'in hızlı ataklarında kusursuza yakın bir performans sergiledi. 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan Djiku, 2 hava topunun ise tamamını kazandı.

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PAS İSABETİ DİKKAT ÇEKTİ

29 yaşındaki stoper ayrıca oyun kurma konusunda da marifetini konuşturdu. 98 pas denemesi yapan Djiku, bunların 94'ünde isabet sağladı.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Djiku'dan Ludogorets maçında baş döndüren pas istatistiği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Djiku'dan Ludogorets maçında baş döndüren pas istatistiği - Son Dakika
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