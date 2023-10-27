Fenerbahçe'nin yıldız stoperi Djiku'dan Ludogorets maçında baş döndüren pas istatistiği

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup etti. Mücadelede sarı-lacivertlilerin yıldız stoperi Alexander Djiku, performansıyla fark yarattı.

HAVA TOPLARININ HEPSİNİ KAZANDI

Ganalı savunmacı, Ludogorets'in hızlı ataklarında kusursuza yakın bir performans sergiledi. 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan Djiku, 2 hava topunun ise tamamını kazandı.

PAS İSABETİ DİKKAT ÇEKTİ

29 yaşındaki stoper ayrıca oyun kurma konusunda da marifetini konuşturdu. 98 pas denemesi yapan Djiku, bunların 94'ünde isabet sağladı.