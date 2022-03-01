SANKO Okulları il üçüncüsü ve dördüncüsü oldu - Son Dakika
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SANKO Okulları il üçüncüsü ve dördüncüsü oldu

01.03.2022 16:11
SANKO Okulları il üçüncüsü ve dördüncüsü oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Bocce Müsabakalarında SANKO Okulları Genç Kolej Bocce Takımı il üçüncüsü, Genç Fen ve Teknoloji Lisesi Bocce Takımı il dördüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları Bocce Müsabakalarında SANKO Okulları Genç Kolej Bocce Takımı il üçüncüsü, Genç Fen ve Teknoloji Lisesi Bocce Takımı il dördüncüsü oldu.

Gaziantep Kavaklık Parkında düzenlenen müsabakada, Sanko Okulları Genç Kolej Bocce Takımı oyuncularından Kerem Aydınçelebi, Tonguç Kaygun, Kaan Güllüoğlu ve Mert Küçükcan il üçüncülüğü kupasını, Genç Fen ve Teknoloji Lisesi Bocce Takımı oyuncularından Mehmet Furkan Kaplanoğlu, Mustafa Kalkan ve Tarık Çakı ise il dördüncülüğü kupasını kucakladı.

Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı il üçüncüsü ve dördüncüsü olan sporcularını ve Beden Eğitimi Bölümü öğretmenlerini kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Bocce nedir

Dünyanın en eski spor dallarından biri olan Bocce, pek kimsenin bilmediği ve bowlinge benzeyen, demir bilyelerle oynanan bir oyun ve spor branşıdır. Bir çok ülkede oynanan bu sporun ve oyunun günümüzde oynanan halini Romalılar oynamış ve Bocce olarak adlandırmışlardır.

Oyundaki amaç, attığınız/yuvarladığınız toplarınızın hedef topa (pallinoya) yakın olmasını sağlamaktır. Rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak atılan her top için bir puan alınıyor ve 15 puan alan oyuncu oyunu (maçı) kazanıyor. Eğer rakibin topu hedef topa daha yakınsa ve sizin yuvarlamanız olanaksızsa hedef topu ya da rakip topu vurmak için de atış yapılabilmektedir.

Bocce sahası uzunluğu 26mt 50cm, genişliği 4mt 50cm bir dikdörtgen sahada oynanır. Tek kişilik bocce müsabakalarında oyuncular 4'er topla, 2'li veya 3'lü müsabakalarda 2'şer topla oynanır.

Bu sporun çocuklara en büyük yararı el, göz ve beyin üçlü koordinasyonun gelişimine faydasıdır, Özel gereksinimli çocukların da oynayabileceği ve onların gelişimine büyük katkılar sunan bir spordur. Açık havada oynanması, arkadaşlarla beraber sohbet ortamı oluşturması, sosyal bir oyun olması çocuklarımızın sporu mutlulukla yapmasına neden olmaktadır. Spor çocuklarımızın kendine güven yeteneklerinin gelişmesi, kısaca hayatımızın her alanında fayda sağlamaktadır. - GAZİANTEP

SANKO Okulları il üçüncüsü ve dördüncüsü oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor SANKO Okulları il üçüncüsü ve dördüncüsü oldu - Son Dakika


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