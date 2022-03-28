SANKO Okullarının yüzme başarısı - Son Dakika
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SANKO Okullarının yüzme başarısı

28.03.2022 10:20
SANKO Okullarının yüzme başarısı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Kız-Erkek Yüzme Grup Müsabakalarında Yıldızlar ligi Gaziantep karmasına SANKO Okullarının dört öğrencisi seçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adıyaman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Kız-Erkek Yüzme Grup Müsabakalarında Yıldızlar ligi Gaziantep karmasına SANKO Okullarının dört öğrencisi seçildi.

Müsabakalarda SANKO Okulları öğrencilerinden Defnesu Demirbakan 50 ve 100 metre kelebek stilde, 400 metre serbest stilde, 4x100 metre serbest bayrakta bölge birinciliğini kazandı. Duru Kayın 200 metre karışık stil, 4x100 serbest bayrak ve karışık bayrakta bölge birincisi, 50 ve 100 metre kurbağalama stilde bölge ikincisi oldu. Mustafa Kemal Kaya 100 ve 200 metre kurbağalama, 4x100 metre karışık bayrakta bölge birincisi, 100 metre serbest bayrakta bölge üçüncüsü olmayı başardı. Alperen Göksular 4x100 metre serbest bayrakta bölge birincisi, 50 metre sırtüstü stilde bölge üçüncülüğünü elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin toplam 11 altın, iki gümüş ve iki bronz madalya kazandıklarını söyledi.

Asyalı, 15-16 Nisan 2022'de düzenlenecek olan Analig yarı finalinde öğrencilerine başarılar diledi. - GAZİANTEP

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Gaziantep, Adıyaman, gençlik, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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