Şanlıurfa, Bu Sezon 3 Takımla Profesyonel Futbol Liginde Temsil Edilecek - Son Dakika
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Şanlıurfa, Bu Sezon 3 Takımla Profesyonel Futbol Liginde Temsil Edilecek

Şanlıurfa şehri, Trendyol 1. Lig'de ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile yer alırken, Karaköprü Belediyespor'un 2. Lig'e ve Viranşehir Belediyespor'un da 3. Lig'e yükselmesiyle dikkat çekti. Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Çiçek, Şanlıurfa takımlarından güzel futbol beklediklerini ve Süper Lig'i hedeflediklerini belirtti.

21.07.2024 11:25
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Şanlıurfa şehri, profesyonel futbol liglerinde bu sezon 3 takımla temsil edilecek.

Trendyol 1. Lig'de ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile yer alan Şanlıurfa, geçen sezon Karaköprü Belediyespor'un 2. Lig'e, Viranşehir Belediyespor'un da 3. Lig'e yükselmesiyle dikkati çekti.

Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Çiçek, AA muhabirine, geçen sene kötü bir sezon geçiren Şanlıurfaspor'un son maçta averajla lige tutunmasıyla büyük bir sevinç yaşadıklarını hatırlattı.

Şanlıurfa takımlarından sezonda güzel futbol beklediklerini vurgulayan Çiçek, "Şanlıurfaspor'umuzun 1. Lig'de kalması bizleri çok mutlu etmişti, çok sevindik, inşallah bir daha bu tür olaylar yaşanmaz, küme düşme potasına girmeyiz. Karaköprü Belediyespor'umuz 2. Lig'e, Viranşehir Belediyespor'umuz ise 3. Lig'e yükseldi. İnşallah bu takımlarımız da Şanlıurfaspor'umuz için futbolcu üretir. Takımlarımızla el ele kol kola vererek inşallah Süper Lig'i hedefliyoruz." diye konuştu.

Derneğin başkan yardımcısı Kerim Aktosun da yıllardır Şanlıurfaspor'a gece gündüz destek olduklarını dile getirdi.

Futbolda taraftarın vazgeçilmez olduğunu anlatan Aktosun, "Profesyonel liglerde 3 milyonluk şehrimizin 3 takımı oldu. 3 profesyonel takımın olması şehrimiz için çok önemli. Gençlerimizin yoğunlaştığı yer, daha iyi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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