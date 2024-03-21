Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Fenerbahçe\'yi eleyerek yarı finale yükselme hesapları yapıyor

Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, play-off çeyrek finalinde eşleştiği Fenerbahçe'yi eleyerek yarı finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Oynadığı 16 maçta topladığı 23 puanla A Grubunu 4'ncü sırada tamamlayan Şanlıurfa temsilcisi, B Grubu'nun lideri Fenerbahçe ile play-off çeyrek finalde kozlarını paylaşacak.

Serinin ilk maçı yarın İstanbul'da, rövanş müsabakası ise 29 Mart'ta Şanlıurfa'da oynanacak.

Yıldırım: "Play-off'a kalmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Başantrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, pandeminin ardından geçen yıl yaşanan deprem ve sel felaketlerinden dolayı bir süre spordan uzak kaldıklarını söyledi.

Bu sezon lige başlarken geçmişin kötü izlerini silmek ve kenti daha iyi yerlerde temsil etmek için kendilerine play-off hedefi koyduklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Sezona kendi kadromuzu koruyup, birkaç transfer yaparak başladık. Şanlıurfa olarak play-off'a kalmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Takımımızın büyük takımların arasında bulunması bizi gururlandırdı. Play-off çeyrek final maçında Fenerbahçe ile eşleştik. Rakibimiz güçlü ama bütün planımız galip gelerek tur atlamak üzerine kurulu. Zor olduğunu biliyoruz ancak takımımız da zorluklarla mücadele etmeye alışmış bir takım. İlk maçımız deplasmanda 22 Mart'ta, ikinci maç 29 Mart'ta evimizde olacak. Ramazan ayı olmasına rağmen oyuncularım özveride bulunuyor. Günde 1 antrenman yaparak hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

Çetingöz: "Play-off'a kalarak kendimizi ispat ettik"

Takım kaptanı Mehmet Çetingöz, deprem nedeniyle geçen sezon ligden çekildiklerini ama bu sezon iyi transferlerle daha güçlü döndüklerini ifade etti.

Başarılı sonuçlar alarak sezonu istedikleri yerde bitirdiklerini aktaran Çetingöz, şunları söyledi:

"Grubumuzu 4. sırada tamamlayarak diğer gurubun lideri Fenerbahçe ile eşleştik. Fenerbahçe çok güçlü bir takım ama biz de play-off'a kalarak kendimizi ispat ettik. Kentimizi Süper Lig'de temsil etmenin ve play-off'da olmanın gururunu yaşıyoruz. Amacımız Fenerbahçe ile dişe diş mücadele etmek. Onlar da sahaya 5 kişi çıkacak biz de... İyi olan kazansın. Allah'ın da yardımıyla play-off'ta iddialıyız. Spora aç bir şehiriz. Takımımız, kentimizi Süper Lig'de çok iyi temsil ediyor. Bu gururu yaşattığımız için ve play-off'a kaldığımız için çok mutluyuz."