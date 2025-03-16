Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, BAL Ligi\'ne Yükseldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor, Süper Amatör Ligi'nin 22. haftasında karşılaştığı Badıllı Spor'u 3-0'lık skorla yenerek BAL Ligi'ne yükseldi. Namağlup olarak ligi tamamlayıp tarihi bir başarıya imza atan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye spor'a şampiyonluk kupasını, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar takdim etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, spor alanında başarılarına devam ediyor. Erkek voleybol takımı il müsabakalarında 5 kategoride şampiyonluk elde ederek adından söz ettiren Büyükşehir Belediyesi, futbolda da büyük başarıya imza attı. Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, ligin 22. Haftasında oynadığı Badıllıspor'u 3-0 yenerek 62 puanla şampiyonluğunu ilan etti. Böylece namağlup olarak Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselmeye hak kazanan Büyükşehir Belediyespor, önümüzdeki sezon da 3. Lig için ter dökecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Futbol Futbol Oyun Dünyası'nda oynanan müsabakayı; Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Şanlıurfa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adnan Yükselir, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Küçük, Kulüp Başkanı Cenap Torgut ve çok sayıda taraftar izledi. Büyükşehir Belediyespor'un 3-0 galip geldiği karşılaşmanın ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk kupasını, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın elinden aldı. Büyükşehir Belediyespor Teknik Direktörü İsmail Doğan ve futbolculara madalyalarını da takdim eden Başkan Gülpınar, kendilerini tek tek tebrik ederek, Bölgesel Amatör Ligi'nde başarılar diledi.

"Spor şehri olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Başkan Gülpınar yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyespor'un 2024-2025 sezonunu büyük bir başarıyla tamamladığını belirterek, "Kulübümüz, ligdeki üstün performansı ve mücadele azmi sayesinde namağlup şampiyon olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmiştir" dedi.

Bu başarıda emeği geçen tüm oyunculara, teknik ekibe ve yönetime teşekkür eden Gülpınar, "Sezon boyunca sergiledikleri etkili futbol ve disiplinli oyun anlayışıyla rakiplerine üstünlük kuran takımımız, şampiyonluk ipini göğüslemiştir. Teknik direktörümüz ve ekibi, doğru taktiksel hamlelerle galibiyet serisini sürdürmüş, futbolcularımız ise azim ve özveriyle Şanlıurfa'nın futbol potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Özellikle takım kaptanımız başta olmak üzere tüm oyuncularımızın sahada gösterdiği liderlik ve birlik ruhu şampiyonluğumuzun anahtarı olmuştur. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak, gerek bireysel gerekse takım sporlarında binlerce gencimize spor yapma imkanı sunuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam edecek ve spor şehri olma yolunda emin adımlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki yıl Bölgesel Amatör Liginde mücadele edecek olan takımımıza şimdiden başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Şanlıurfa ASKF Başkanı Adnan Yükselir de, Süper Amatör Ligi'ni şampiyonlukla bitiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u tebrik ederek, spora verdiği destekten dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.

Daha sonra Başkan Gülpınar, teknik heyet ve futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte toplu olarak hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA