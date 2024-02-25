Şanlıurfa\'da 10 yaşındaki Ahmet Emin Yorulmaz yüzme müsabakalarında il birincisi oldu

Şanlıurfa'da Okul Sporları Federasyonunca düzenlenen yüzme müsabakalarında 10 yaşındaki Ahmet Emin Yorulmaz, il birincisi oldu.
Yüzme İl Temsilcisi Mehmet Akyol, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin birçok spor dalında güzel başarılara imza attıklarını söyledi.
Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yüzme müsabakalarına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Akyol, yarışmanın kıyasıya rekabetle geçtiğini dile getirdi.
Akyol, yarışmayı 10 yaşındaki Ahmet Emin Yorulmaz'ın birinci olarak tamamladığını vurgulayarak, "Şanlıurfa'da gerçekten bu branşa gönül vermiş çok güzel yetenekler var. Ahmet Emin Yorulmaz'a göstermiş olduğu başarısından dolayı tebrik ediyoruz. İnşallah öğrencimizin bu başarısı ilerleyen yaşlarda madalyalarla taçlanır. Müsabakalara katılan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum." dedi.
İl birincisi Ahmet Emin Yorulmaz da yarışmalara düzenli ve disiplinli hazırlandığını ifade etti.
Okuldan kalan zamanlarını yüzmeyle değerlendirdiğini belirten Yorulmaz, "İnanan ve mücadele eden herkes başarabilir. İl birincisi olduğum için çok mutluyum. Yüzmede Türkiye ve Avrupa için de hayaller kurmaya başladım. Bana destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.
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