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Şanlıurfa'da geleceğin kalecileri yetişiyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da geleceğin kalecileri yetişiyor

10.02.2022 11:48
Şanlıurfa'da geleceğin kalecileri yetişiyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kaleci Departmanı'nda geleceğin file bekçilerinin yetiştirilmesi için deneyimli hocalar tarafından gençlere temel kalecilik eğitimi veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kaleci Departmanı'nda geleceğin file bekçilerinin yetiştirilmesi için deneyimli hocalar tarafından gençlere temel kalecilik eğitimi veriliyor.

Spor ve sporcuya her zaman büyük önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatıyla semt sahaları ve Futbol Dünyası Kaleci Departmanın da gençlere temel futbol eğitimi veriliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Kaleci Departmanı'nda genç kalecilerin yetiştirilmesi için Antrenör Kaplan Doğan ve Mehmet Reşit Akçal, tarafından haftanın 3 günü temel kaleci eğitimi veriliyor.

Futbol Dünyası'nda genç sporcuların keşfedilmesi ve gençlerin profesyonel olarak spor yapmaları amacıyla başlatılan kaleci departmanın da geleceğin kalecileri yetiştiriliyor. Kaleci Departmanında amatör spor kulüplerinde oynayan U14, U16 ve U18 sporcularına da temel kalecilik eğitimi veriliyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da geleceğin kalecileri yetişiyor
Şanlıurfa'da geleceğin kalecileri yetişiyor
Şanlıurfa'da geleceğin kalecileri yetişiyor

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Zeynel Abidin Beyazgül, Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Şanlıurfa'da geleceğin kalecileri yetişiyor - Son Dakika Spor


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