Şanlıurfa\'da Gençler İçin Yeni Spor Tesisleri Yapılıyor

20.6 yaş ortalamasıyla Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip Şanlıurfa'da gençlerin sporla tanışmasına imkan sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa olarak 3 merkez ilçede, 6 spor tesisinin yapımı devam ediyor.

Gençlerin sportif aktivitelerini geliştirilmesi amacıyla spor okulları, tenis dünyası ve gençlik merkezleriyle Şanlıurfalılara hizmet veren büyükşehir belediyesi bünyesinde bulunan spor tesisi sayısını her geçen gün arttırıyor. Şanlıurfa'nın spor şehri olması yolunda emin adımlarla ilerleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde kurulan spor tesislerinden faydalanan gençler birçok spor dalında başarılarına başarı kattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde gençler için 6 tesis birden yapılıyor. Kısa süre önce temeli atılan spor tesislerinin inşaat çalışmaları hızla yükseliyor. 6 spor tesisinde 250 tribün kapasiteli içinde basketbol sahası voleybol sahası ve iki adet antrenman salonu bulunan spor tesisleri bölgenin hava şartları düşünülerek tasarlandı.

Şanlıurfalı gençler için tasarlanan spor tesisleri en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak. - ŞANLIURFA