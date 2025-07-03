Şanlıurfa\'da Yaz Spor Kursları Açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin 7-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik 24 farklı branşta düzenlediği yaz spor kurslarının açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yaz aylarını verimli geçirmeleri için sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirme çalışmalarına devam ediyor. 7-16 yaş arasındaki tüm öğrencilere yönelik açılan 24 farklı branştaki yaz spor kursları, 2025 sezonunu ŞUTİM Kapalı Yüzme Havuzu ve hemen arkasında hizmete giren yeni Paşabağı Spor Salonu'nda düzenlenen görkemli açılış töreniyle start verdi. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da katıldı. Gülpınar, ilk olarak ŞUTİM Kapalı Yüzme Havuzu'nda kursiyerleri ziyaret ederek yüzme takımının antrenmanını izledi, sporcularla bir araya gelip sohbet etti. Ardından Paşabağı Spor Salonuna geçen Gülpınar, açılışta yaptığı konuşmada, "Şimdi buradaki manzarayı görünce bir kere daha şundan emin oldum. ne olursa olsun, bu çocuklar için bu memlekete hizmet etmeye devam etmek lazım" diye konuştu. - ŞANLIURFA