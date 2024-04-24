Şanlıurfalı 3 kız kardeş, judoda başarıyı birlikte yakalıyor - Son Dakika
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Spor

Şanlıurfalı 3 kız kardeş, judoda başarıyı birlikte yakalıyor

Şanlıurfalı 3 kız kardeş, judoda başarıyı birlikte yakalıyor

Şanlıurfa'da yaşayan Yağmur ve Sema Nur Çelik kardeşler, judo sporunda başarı elde etmek için birlikte çalışıyor. Yağmur Türkiye ve Balkan şampiyonalarında 3. olurken, Sema Nur ise il ve bölge birinciliğine ulaştı. Çelik kardeşler, milli takıma seçilmeyi hedefleyerek antrenörleri Tuba Topal ile çalışmalarını sürdürüyor.

24.04.2024 11:18
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Şanlıurfalı 3 kız kardeş, gönül verdikleri judoda başarıyı birlikte yakalamaya çalışıyor.

Şanlıurfa'da yaşayan Yağmur (13) ve Sema Nur Çelik (12) kardeşler, yaklaşık 3 yıl önce Büyükşehir Belediyesi bünyesinde judoya başladı. Daha sonra ablalarını örnek alan Rümeysa Çelik (7) de bir yıl önce bu sporla tanıştı.

Judoya devam eden Çelik kardeşlerden Yağmur, Türkiye ve Balkan şampiyonalarında 3. olurken, Sema Nur ise il ve bölge birinciliğine ulaştı.

Katılacakları şampiyonalarda başarıya ulaşarak milli formayla Türkiye'yi temsil etmeyi hedefleyen Çelik kardeşler, antrenörleri Tuba Topal koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yağmur Çelik, AA muhabirine, kendi isteğiyle bu spora başladığını, Türkiye şampiyonasında birinciliği hedeflediğini anlattı. Yağmur, "Bir dahaki Türkiye Şampiyonası'nda inşallah birinci oluruz. Siirt'te birinci oldum, Balıkesir'de üçüncü oldum. Balkan Şampiyonası'na gittim, üçüncü oldum. Van'da birinci oldum." diye konuştu.

Sema Nur Çelik de judoya yaklaşık 3 yıl önce başladığını, derecelerinin olduğunu belirtti.

Türkiye şampiyonasına hazırlandığını aktaran Sema Nur, burada derece elde etmek için kardeşleriyle antrenmanlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Milli takıma seçilmeyi hedefleyen Sema Nur, kardeşinin ve arkadaşlarının da kendilerini örnek alarak judoya başladığını ifade etti.

Rümeysa Çelik ise ablalarının izinden gittiğini, bu sporu çok sevdiğini ve şampiyonluklar elde etmek istediğini dile getirdi.

Antrenör Tuba Topal da 3 kız kardeşin birçok başarısının olduğunu aktardı.

Topal, şöyle konuştu:

"Geçen yıl dört sporcuyla haziran ayında Balıkesir'de yapılan Minikler Türkiye Şampiyonası'na katıldık. Birkaç aksilik oldu orada. Öğrencilerimizden Yağmur Çelik orada Türkiye üçüncüsü oldu. Normalde final müsabakasına çıkmamız gerekirken bronz müsabakasına çıkmak zorunda kaldık. Türkiye üçüncüsü oldu. Ardından Romanya'da yapılan Minikler Balkan Şampiyonası vardı. Balkan Şampiyonası'nda da öğrencimiz üçüncü oldu. Bu başarısı inşallah bu şekilde devam eder. Kardeşi Sema Çelik de Van'da okul sporları grup müsabakasında üçüncü oldu. Önümüzdeki hafta da Afyonkarahisar'da yapılacak Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. Orada da inşallah çok güzel dereceler elde edeceğiz."

Topal, kız çocuklarının başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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