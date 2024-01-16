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Şanlıurfaspor, Altay'a mağlup olarak 5 maçtır kazanamıyor - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, Altay'a mağlup olarak 5 maçtır kazanamıyor

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'a 1-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, bu sezon ligde oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayan takım, küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta da Altay'a yenildi. Şanlıurfaspor, 19. haftada Adanaspor ile karşılaşacak.

Şanlıurfaspor, Altay\'a mağlup olarak 5 maçtır kazanamıyor
16.01.2024 - 14:38,  Güncelleme: 14:41
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Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'a 1-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 5 maçtır kazanamıyor.

Bu sezon ligde oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyeti bulunan Şanlıurfa temsilcisi, istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Şanlıurfaspor, ikinci yarının ilk maçında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta dün deplasmanda Altay'a 1-0 mağlup oldu.

Ligde son 5 maçta 3 mağlubiyeti ile 2 beraberliği bulunan sarı-yeşilli ekip, bu maçlarda kalesinde 9 gol görürken rakip fileleri ise 2 kez havalandırdı.

Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 16 puanla 15. sırada bulunuyor.

Şanlıurfaspor, 19. hafta maçında ise 21 Ocak Pazar günü saat 16.00'da seyircisi önünde Adanaspor ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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