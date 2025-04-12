Şanlıurfaspor, Amed'e 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, Amed'e 1-0 Mağlup Oldu

Şanlıurfaspor, Amed\'e 1-0 Mağlup Oldu

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'de Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 yenildi. Gol Traore'den geldi.

12.04.2025 21:14
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Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Şanlıurfaspor sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu.

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Yusuf Susuz, Göktuğ Hazar Erel

Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sunger, Burak Can Çamoğlu, Awuku, Safa Kınalı (Hakan Erçelik dk. 74), Kappel (Fatih Eren dk. 81), Akabueze, Nafican Yardımcı (Çağrı Giritlioğlu dk. 75), Muscat (Alpay Çelebi dk. 75), Hasan Hüseyin Acar, Ogundu, Amar Begiç (Okyere dk. 46)

Yedekler: Enes Kalyoncu, Tokotaev, Jack Can Karadoğan, Seyit Gazanfer, Sambou

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardesler, Mehmet Murat Uçar, Çekdar Orhan (Cassubie dk. 78), Traore (Oktay Aydın dk. 78), Uğur Adem Gezer, Sinan Kurt (Miraç Acer dk. 89), Ömer Bayram, Mehmet Yeşil, Yılmaz Ceylan (Adekanye dk. 66), Moreno, Dos Santos (Doğan Can Davas dk. 89)

Yedekler: Veysel Sapal, Lourenço, Batuhan Tür, Alberk Koç, Mert Miraç Altıntaş

Teknik Direktör: Servet Çetin

Gol: Traore (dk. 36) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Awuku (Şanlıurfaspor), Yılmaz Ceylan, Mehmet Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler) - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor, Amed'e 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

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