Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor\'u 6-0 mağlup etti

Samsunspor Kulübü, Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Sonrası Yaşanan Olaylar Hakkında Açıklama Yaptı

Samsunspor Kulübü, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Türk futbolunun gelişimi ve marka değerinin korunması konusunda endişe duyduklarını açıkladı. Yaşanan olayların Samsunspor ailesini derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, tüm paydaşların sükunet ve birlik içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Devlet ve federasyonun vereceği cezaların destekleneceği ifade edildi.