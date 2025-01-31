Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, defans oyuncusu Çağrı Giritlioğlu'nu renklerine bağladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Çağrı Giritlioğlu ile sözleşme imzaladı. Aramıza hoş geldin Çağrı." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kulüp yöneticisi Muhiyettin Kelekçi'nin de imza töreninde yer aldığı kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Şanlıurfaspor, Çağrı Giritlioğlu'nu Transfer Etti - Son Dakika
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