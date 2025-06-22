Fransa 2. Lig ekiplerinden Metz, kış transferinde 2. Lig'e düşen Şanlıurfaspor'dan satın alma opsiyonu ile kiraladığı Gabonlu savunma oyuncusu Michel Mboula ile 2028'e kadar sözleşme imzaladı ve serbest kalma maddesini de güncelledi.
2. Lig ekibi Metz, Şanlıurfaspor'dan 150 bin euro karşılığında kadrosuna kattığı Mboula'nın serbest kalma maddesini yaptığı yeni kontratta güncelleyerek 13 milyon euro olarak belirledi.
Michel Mboula, Şanlıurfaspor formasıyla 34 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist yapmıştı. Gösterdiği performansla Avrupa takımlarının ilgisini çeken Mboula Metz'e transfer olmuştu.
Son Dakika › Spor › Şanlıurfaspor'da kaçan balık büyük! Tam 13 milyon euro - Son Dakika
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