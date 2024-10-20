Şanlıurfaspor İlk Deplasman Galibiyetini Aldı

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini Adanaspor karşısında aldı.

Sarı yeşilli ekip, ligin 9. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

Şanlıurfa ekibi, Adanaspor maçı öncesi deplasmanda oynadığı 4 maçta da galibiyet sevinci yaşayamamıştı.

MKE Ankaragücü ve Sakaryaspor'a 2-0, Uğur Okulları İstanbulspor'a 3-0 yenilen Şanlıurfaspor, Kocaelispor ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ligin 8. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yenen Güneydoğu temsilcisi, Adanaspor galibiyetiyle bu sezon ilk kez üst üste 3 puan almayı da başardı.

Ligde 9 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Şanlıurfaspor, 11. sırada yer aldı.