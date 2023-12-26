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Şanlıurfaspor, ilk yarıyı hedeflediği puanı alamadı - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, ilk yarıyı hedeflediği puanı alamadı

Trendyol 1. Lig'in ilk yarısını 16 puanla 15. sırada tamamlayan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un futbol şube sorumlusu Adnan Yükselir, takımın hedeflediği 20 puanı alamadıklarını açıkladı. Yükselir, devre arasında yapacakları transferlerle ikinci yarıda daha iyi bir performans sergileyeceklerini belirtti.

Şanlıurfaspor, ilk yarıyı hedeflediği puanı alamadı
26.12.2023 - 16:25,  Güncelleme: 16:28
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Trendyol 1. Lig'in ilk yarısının 16 puanla 15. sırada tamamlayan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'un futbol şube sorumlusu Adnan Yükselir, ilk yarıyı en az 20 puanla kapatmayı hedeflediklerin ancak bunu başaramadıklarını bildirdi.

Yükselir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıyı istedikleri yerde bitiremediklerini söyledi.

Devre arası yapacakları transferlerle ikinci yarının çok daha güzel olacağına inandıklarını ifade eden Yükselir, şöyle konuştu:

"İlk yarıyı en az 20 puanla kapatmak istedik ama olmadı. İkinci yarı için transfer görüşmelerine başladık ve ilk 11'de oynayacak en az 6 oyuncuyu kadromuza katacağız. 3-10 Ocak'ta ise takımımız Antalya'da kamp yapacak. İkinci yarının ilk maçını deplasmanda Altay ile sonraki 2 maçımızı ise Adanaspor ve Boluspor ile evimizde oynayacağız. Bu maçlarda 3'te 3 yapacağımıza inanıyorum. İkinci yarı taraftarlarımıza bambaşka bir takım izleteceğiz."

Şanlıurfa ekibi, bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk yarı oynadığı 17 maçta topladığı 16 puan ve averajla küme düşme potasının hemen üstünde yer buldu. Evinde oynadığı 8 maçta 1 galibiyet ve 3 beraberlikle 6 puan toplayabilen sarı-yeşilli ekip, deplasmanda ise 9 maçta 10 puan aldı.

Kaynak: AA
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