Şanlıurfaspor, Karagümrük'e Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, Karagümrük'e Kaybetti

Teknik direktör Erkan Sözeri, bireysel hatalardan kaybettiklerini ve geleceğe odaklandıklarını belirtti.

24.09.2024 03:18
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Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilen Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, "Biz maçın ve hatalarımızın analizini çok iyi yapıp, önümüzdeki maçlara bakacağız." dedi.

Sözeri, Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gördükleri kırmızı kartın maçın sonucuna etki ettiğini belirten Sözeri, oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik etti.

Bireysel hatalarla maçı kaybettiklerini vurgulayan Sözeri, şunları kaydetti:

"Biz hakeme rağmen galip de gelebilirdik. Bu maçı kaybetme anlamında bizim bireysel hatalarımız var ama işi öyle bir noktaya getirdi ki Ömer hoca, yani özellikle kırmızı karttan sonra olay tamamen Karagümrük lehine döndü. Ben oyuncularımı tekrar kutluyorum, Karagümrük'ü de tebrik ediyorum. Burada Karagümrük de biz de hiç çirkinlik yaşamadan, tamamen dostane, tamamen futbol odaklı bir maç oynadık. Bu hakem atamalarına biraz daha dikkat edilsin. Bu genç hakemler, baskıyı, bu stresi belki kaldıramıyor. Bu kadar emeğe hakem hatalarıyla saygısızlık yapılmasına gerçekten çok üzülüyorum. Biz maçın ve hatalarımızın analizini çok iyi yapıp, önümüzdeki maçlara bakacağız."

Fatih Karagümrük cephesi

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, deplasmandan galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Şanlıurfaspor'a ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Canel, "Oyuna iyi başladık. Karşılıklı gollerle, karşılıklı ataklarla ilk yarı bitti. Rakibin kırmızı kart görmesiyle oyun çözüldü. Hakkımız olan galibiyeti aldık. Geçen haftaki galibiyetin de haklı bir galibiyet olduğunu burada ispatladık. Bundan sonra yolumuza bakacağız. Şanlıurfaspor'a da sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Fatih Karagümrük, Şanlıurfaspor, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor, Karagümrük'e Kaybetti - Son Dakika

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