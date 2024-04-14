Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan: Alınan her puan çok değerli

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Bandırmaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Alınan her puan çok değerli" dedi.
Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Şanlıurfaspor evinde karşılaştığı Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Cihat Arslan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arslan, " Türkiye'nin en düzenli kulüplerinden biriyle oynadık. Yani takım olarak söylemiyorum yani kulüp olduğu için takım da düzenli zaten. Daha önce finalist, yarı finalist devamlı oyuncu ve yabancı hep beraber teknik direktörü olsun çok özel bir takım. Yani biz de pozisyonları bulduk, zaman zaman oyuna farklı bir sistemle başladık, sonra farklı bir sisteme döndük. Onların da pozisyonu vardı. Biz de zaman zaman biz iyi oynadık, zaman zaman onlar iyi oynadı. Ama şunu görüyorum yani mücadele isteğimiz pes etmemek isteğimiz çok olumluydu. Yani sonuçta şampiyonluğa oynayan bir takım değiliz. Alınan her puan çok değerli diye görüyorum. Çünkü bu seneyi bir şekilde kurtarmamız lazım. Play-off takımı gibi olduk. Bir iki tane eksiğimiz var. Michel sakatlandı, Yusuf Emre sakatlandı, zaman zaman alternatif olarak oyuna giren herkes katkı vermeye çalışıyor, mücadele etmeye çalışıyor. O yüzden takımı tebrik ediyorum. Zor bir maçtı 1-1 bile olsa puan puandır diyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA
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