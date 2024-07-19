Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Çalışmalara devam edeceğiz, daha da iyi olacağımızı öngörebiliyorum - Son Dakika
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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Çalışmalara devam edeceğiz, daha da iyi olacağımızı öngörebiliyorum

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Teknik direktör Erkan Sözeri, yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, takımın iyi bir kamp dönemi geçirdiğini ve daha da iyi olacaklarını öngördüğünü belirtti.

19.07.2024 13:49
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Şanlıurfaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri, "Çalışmalara devam edeceğiz. Daha da iyi olacağımızı öngörebiliyorum" dedi.

Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu hazırlıklarını Bolu'da kamp yaptığı tesislerde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Erkan Sözeri yönetiminde yapılan antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Şanlıurfa ekibi, yaklaşık 1.5 saat süren idmanda top sürme, pas, kuvvet ve istasyon çalışmaları yaptı.

Şanlıurfaspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

"Daha da iyi olacağımızı öngörebiliyorum"

Antrenman öncesinde Şanlıurfaspor Teknik Direktör Erkan Sözeri, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Sözeri, "Kamp gayet iyi geçiyor. Geç açmamıza rağmen oyuncular iyi adapte oldu. Ne istediğimizi çok çabuk algıladılar. Bu kadar kısa bir zamanda çok yeni bir takım olmamıza rağmen, yapmak istediğimiz birçok şeyi yaptığımızı gördük. O bizi mutlu etti. Tabii bunun üzerine koya koya gideceğiz. Daha hazırlık maçlarımız var ve ideal 11'imizi belirleyeceğiz. Şanlıurfaspor olarak belki kısıtlı bütçelerle mücadele edeceğiz ama çok can yakacağız demiştim, bunun da işaretlerini gördüğümü düşünüyorum. Çalışmalara devam edeceğiz. Daha da iyi olacağımızı öngörebiliyorum" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Çalışmalara devam edeceğiz, daha da iyi olacağımızı öngörebiliyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Çalışmalara devam edeceğiz, daha da iyi olacağımızı öngörebiliyorum - Son Dakika
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