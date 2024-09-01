Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in dördüncü hafta maçında Şanlıurfaspor, sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti. Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, galip gelmenin gururunu yaşadıklarını belirtirken, Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise üzgün olduklarını ifade etti.

01.09.2024 01:16
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Trendyol 1. Lig'in dördüncü hafta maçında sahasında Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup eden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, galip geldikleri için bütün oyuncularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Sözeri, Şanlıurfa'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda gayet iyi oynadıklarını söyledi.

Hafta içi yaptıkları taktik çalışmaları sahaya yansıttıklarını ve bunun sonucunda ilk yarı 2 gol bulduklarını ifade eden Sözeri, şöyle konuştu:

"Tabii eksiklerimiz var, bazı oyuncularımız alt liglerden geldi hata yapabiliyor, zaman zaman bunun sıkıntılarını yaşadık. Ama nihayetinde oyuncuların bir karakter gösterdiler. Taraftarımız böyle bir takım istiyor, koşan mücadele eden. İkinci yarı 3 tane pozisyon verdik, gol olsa mağlup da olabilirdik, sonuçta biz kazandık, çok mutluyuz. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum, gurur duyuyorum böyle bir oyuncu grubuyla çalıştığım için. Oyuncularımla tam bir aile olduk. Bu başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Milli maç arasında daha da toparlanacağız."

Teksüt Bandırmaspor cephesi

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise bol gollü bir maç oynadıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını sonrasında ise durgunluk yaşadıklarını aktaran Gürsel, şöyle devam etti:

"Üst üste iki tane gol yedik, sonra ilk yarı bitmeden 2-2'yi bulduk. İkinci yarı oyuncu değişiklikleriyle oyunun kontrolünü elimize aldık. Bugün burada berabere de kalsak üzülecektik, mağlup ayrıldık çok üzgünüz. İkinci yarı 3-4 net pozisyonumuz var bunları atmamız lazım. Atamazsan tabii rakibin avantajlarını kullanmaya çalışıyor. Lig uzun şimdi bir araya giriyoruz. Buradan galibiyetle ayrılmak isterdik ama kafamızı öne eğmek yok. Daha fazla çalışacağız ofansif anlamda. Biz iyi bir takımız, günden güne daha da iyi olacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfaspor, Teksüt Bandırmaspor'u 3-2 mağlup etti - Son Dakika
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