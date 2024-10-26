Stat: 11 Nisan
Hakemler: Batuhan Kolak, Ali Tuna, Kadir Beyaz
Şanlıurfaspor: Abdulkadir Sünger, Burak Can Çamoğlu (Dk. 83 Mehmet Coşkun), Fatih Eren (Dk. 64 Ofosu), Malle, Kayode, Hakan Erçelik (Dk. 64 Forsell), Hasan Hüseyin Acar, Atakan Aybastı (Dk. 83 Nafican Yardımcı), Muhammed Gönülaçar, Miraç Acer, Amar Begiç (Dk. 83 Ahmet Gökbayrak)
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Eysseric, Regattin, Burak Çoban, Ahmet Engin, Mert Çölgeçen (Dk. 84 Silva), Guima (Dk. 46 Lico), Burak Altıparmak, Thuram (Dk. 90 Aleksiç)
Goller: Dk. 62 Muhammed Gönülaçar (Penaltıdan), Dk. 86 Miraç Acer, Dk. 90 Forsell (Şanlıurfaspor), Dk. 48 Regattin (Penaltıdan), Dk. 58 Burak Altıparmak, Dk. 72 Lico (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 21 Hakan Erçelik, Dk. 50 Malle, Dk. 71 Hasan Hüseyin Acar, Dk. 82 Kayode, (Şanlıurfaspor), Dk. 23 Mert Çölgeçen, Dk. 42 Guima, Dk. 60 Alim Öztürk, Dk. 61 Hasan Hatipoğlu, Dk.72 Lico, Dk. 85 Silva (Alagöz Holding Iğdır FK)
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Şanlıurfaspor ile Alagöz Holding Iğdır FK 3-3 berabere kaldı.
Son Dakika › Spor › Şanlıurfaspor ve Iğdır FK 3-3 Berabere Kaldı - Son Dakika
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