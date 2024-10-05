Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi

Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor\'u 3-0 yendi

Şanlıurfaspor, 1. ligde Yeni Malatyaspor'u Malle'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

05.10.2024 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, -

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Deniz Kayatepe, Mahmut Gülle, Yusuf Susuz

ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir - Mboula, Fatih, Miraç (Dk. 46 Ahmet), Burak, Nafican (Dk. 38 Ofosu), Hakan, Hasan, Malle (Dk. 84 Mehmet Yüksel, Kayode (Dk. 70 Forsell), Cuma (Dk. 38 Begic)

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamet - Yiğit, Mert, (Dk. 90 Osman) Erşan, Ferhat, Emircan, Berat, Atakan (Dk. 80 Furkan), Nuri (Dk. 69 Cengizhan), Mehmet Güneş (Dk. 90 Mehmet Taştan), Kerem (Dk. 68 Umut)

GOLLER: Dk. 53, 73 ve 79 Aly Malle (Şanlıurfaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 88 Mboula (Şanlıurfaspor)

SARI KARTLAR: Mehmet Güneş, Ferhat (Yeni Malatyaspor)

1'nci ligin 8'inci haftasında Şanlıurfaspor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi.

53'üncü dakikada ceza alanı ön çizgisinden Malle'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

73'üncü dakikada Forsell ortasında Malle'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

79'uncu dakikada Forsell'in şutunda kaleciden dönen topa düzgün vuruş yapan Malle, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

Şanlıurfaspor, maçı 3-0 kazandı.

( )

Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Yerel Haberler, Şanlıurfaspor, Malatyaspor, Şanlıurfa, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:24 İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular İsrail ordusundan İran itirafı: Füze saldırısında iki askeri üssümüzü vurdular
21:40 İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil İşte sur canisinin katlettiği Ayşenur Halil
20:54 “Teknofest“ paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız "Teknofest" paylaşımıyla tepki çeken Bakan Yerlikaya: Kadınların huzuruna kast edenlere nefes aldırmayacağız
20:30 Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz
19:57 Şişli’de silahlı çatışma: 4 yaralı Şişli'de silahlı çatışma: 4 yaralı
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
09:18 Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor Yavuz Bingöl genç aşkıyla evleniyor
08:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Lübnan ve Pakistan’a yeni büyükelçi Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 22:54:09. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfaspor, Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement