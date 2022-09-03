İlk gün yarışlarında master erkek-kadın, master mix, 19 yaş altı erkek-kadın ve 19 yaş altı mix kategorilerinde kıyasıya mücadele yaşandı.

Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen kürekçileri, sporseverler de ilgiyle takip etti.

Kaynak: AA

Denizcilik, Serdivan, Sakarya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı - Son Dakika

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