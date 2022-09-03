Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı - Son Dakika
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Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

03.09.2022 13:58
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Sanmar Denizcilik Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Serdivan ilçesi Sapanca Gölü kıyısında sabah saatlerinde başlayan organizasyonda sporcular, 1000 ve 2 bin metrede kürek çekti.

Takım arkadaşları tarafından kıyıdan desteklenen kürekçileri, sporseverler de ilgiyle takip etti.

İlk gün yarışlarında master erkek-kadın, master mix, 19 yaş altı erkek-kadın ve 19 yaş altı mix kategorilerinde kıyasıya mücadele yaşandı.

Dereceye girenlere madalyalarının verildiği yarışma, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.

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Kaynak: AA

Denizcilik, Serdivan, Sakarya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı - Son Dakika
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